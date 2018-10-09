Koç’un B Planı Laurent Blanc

Kanarya, Başakşehir karşılaşmasında da galibiyetten uzak kalırken, taraftarların eleştiri oklarına hedef olan Phillip Cocu’yla en azından devre arasına kadar devam edileceği öğrenildi. Başkan Ali Koç’un şu anda teknik direktör değiştirmeyi düşünmediği ve çok zorda kalmadıkça bu kararında ısrar edeceği öğrenildi.

Koç’un devre arasını beklediği ve kalan maçlarda Sarı-Lacivertli takımın istenen puanları alması durumunda Hollandalı teknik adam ile yola devam edeceği kaydedildi. Ancak kalan 9 maçta yine istenmeyen sonuçlar devam ederse o zaman devre arasında teknik direktör değişikliği için yönetim düğmeye basacak.

Fener’in patronunun teknik direktör adayının ise yabancı olduğu kaydedildi. Koç’un yakın çevresine, “Hocamız değişirse, ne Aykut Kocaman, ne de Ersun Yanal gündemimizde olmayacak. Benim takımın başında görmek istediğim isim Laurent Blanc” dediği ifade edildi. Fransız teknik adam şu anda boşta.

Kupayı bana vermeyin

Bu yıl 30. kez düzenlenen The Bodrum Cup Yelken Yarışmaları öncesi basın toplantısı yapıldı. Toplantıya F.Bahçe Başkanı Ali Koç da katıldı. Toplantı sonrası fotoğraf çekiminde organizasyonun kupası kendisine uzatılınca, “Kupayı bana uzatmayın, sonra basın espri yapar” dedi.