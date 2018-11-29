Koeman: Futbolda maç kazanmak istiyorsanız, gol atmak mecburiyetindesiniz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Zagreb maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Koeman, maç sonunda hedeflerine ulaştıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Hollandalı teknik adam ''Hedefimizi başardık. İyi bir maç çıkardık ama gol attığımızda zorlandığımızı görüyoruz. Maçın genel resmine baktığımızda memnun edici bir karşılaşmaydı benim için. Maçın oynandığı şartlara bakarak söylüyorum bunu'' ifadelerini kullandı.

KOEMAN'DAN ERSUN YANAL SORUSUNA YANIT

Bir basın mensubunun 'Taraftarlar 24 saat önce Ersun Yanal için toplandı, bu sizi rahatsız ediyor mu?' sorusunu yanıtlayan Koeman, ''Futbolda birçok kez böyle şeyler oldu. Benim için soruyorsanız, ben umursamıyorum'' şeklinde konuştu.

Koeman, gol yollarında yaşadıkları sorunla ilgili ''Gol atmakta zorlanıyoruz. Aslında pozisyon üretiyoruz ama biraz da şansa ihtiyacımız var. Bu durumu geliştirmek için çok çalışıyoruz. Futbolda maç kazanmak istiyorsanız, gol atmak mecburiyetindesiniz'' dedi.

Oyuncu değiştirmemesi hakkında konuşan Koeman ''60. dakika sonrası bir yorgunluk söz konusu değildi. Bir takım halinde oynadık. Bazı oyuncularıma nasıl hissettiklerini sordum, onlar da sahada kalmak istediler, 90 dakika oynamak istiyorlar. Bu takım, 90 dakika boyunca sahada kalmayı hak etti'' dedi.