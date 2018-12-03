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Koeman: Genel tabloya baktığımda iyi görüntü olduğunu gördüğüm anlar oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, Kasımpaşa maçının ardından konuştu.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Koeman, "Genel olarak iyi bir maç oldu. %60 topa sahip olan takımdık. Toplam orta sayımız 36. Bu akşam hücum oyunu oynamak istiyorduk. Gelen ortalarda daha iyi iş yapmalıydık. Genel tabloya baktığımda iyi görüntü olduğunu gördüğüm anlar oldu." dedi.

Taraftarların tepkisinin normal olduğunu belirten Hollandalı teknik adam, "İnsanları anlayabiliyorum, kazanmamız gereken bir maçtı. Oyuncularım 95 dakika iyi bir mücadele ettiler, kazanamamak bizim için bir hayal kırıklığı" ifadelerini kullandı.

"SLIMANİ BEKLENTİLERİMİZİN ALTINDA"

Slimani'nin beklentilerin altında olduğunu kaydeden Erwin Koeman, "Maç önünde de söyledim, bazı oyuncularımızın çok yorgun olması gibi bir durum vardı, her oyuncuyu her maç kullanamıyoruz. Valbuena ile Mehmet Ekici sakatlığı olduğu için çıkmak zorunda kaldı. Slimani'den daha fazlasını bekliyoruz, ondan umduğumuz golleri atamamadı ama hala Fenerbahçe'nin oyuncusu, ben ona inanıyorum." diye konuştu.

Şu anda yaşadıkları durumu düşündüğünü belirten antrenör, "Nasıl bir durumda olduğumuzu biliyoruz. Benim başa çıkmama gereken bir durum var, bununla başa çıkmalıyım. Belki daha genç oyunculara ihtiyacımız var. Ben bunu yapacağım. Benim başa çıkmam gereken, içinde bulunduğumuz an." diyerek sözlerini noktaladı.

(Sporx)

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