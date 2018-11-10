Koeman, İsla'yı orta sahada oynatacak

Fenerbahçe'de, orta sahadaki krizin nasıl çözüleceği üzerine çalışmalar yapılıyor. Teknik sorumlu Erwin Koeman'ın idaresinde yoluna devam eden sarı-lacivertlilerde, orta sahadaki kalabalık eksik listesine ilginç bir formül bulundu. Olaylı biten Galatasaray derbisinde kavgaya karıştığı için 8 maç ceza alan Jailson, sakatlıkları bulunan Mehmet Topal, Oğuz Kağan ve Alper Potuk'un yokluğunun nasıl dolacağı belli oldu.

Özellikle defansif orta sahada ciddi bir eksiği oluşan sarı-lacivertlilerde, Erwin Koeman, Diego Reyes ya da Roman Neustadter'i değil Mauricio Isla'yı kullanacak.

Krize çözüm

Hollandalı teknik adam, 2015-16 sezonunda Marsilya ve 2016-17 sezonunda Cagliari'de defansif orta saha olarak görev yapan Isla'yı bu bölgeye hazırlıyor. Anderlecht maçında son dakikalarda Jailson'un yerine oyuna dahil olan Şilili futbolcu, ligde de bu göreve hazır olacak. Sağ beki Şener ile kapatması beklenen Koeman'ın defansif orta sahada da Isla hamlesiyle krizi çözmesi düşünülüyor.

Marsilya'da 2015-16 sezonunda 38 maçın 25'inde orta sahada görev alan tecrübeli oyuncu, Cagliari'de de 2016-17 sezonunda 35 maçın 10'un da orta sahada oynadı. Aykut Kocaman döneminde geçen sezon transfer edilen Isla, geçen sezon sadece sağ bek ve stoperde şans bulmuştu. Isla, 2 sene sonra yeniden orta sahaya dönüyor.

(Milliyet)