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Koeman, Tolgay Arslan transferine onay verdi

Tolgay'a sıcak bakan Hollandalı teknik adam Koeman, stopere ihtiyacı olduğunu söyledi. Koeman, Tolgay olmazsa merkez orta sahaya mutlaka takviye istiyor.

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Fenerbahçe yönetiminin Erwin Koeman ile devam etme kararının ardından Hollandalı teknik adamla ocak ayındaki ara transfer dönemi için görüş alışverişinde bulunuldu. Koeman ile sportif direktör Damien Comolli'nin görüştüğü, takımın hangi mevkilere ihtiyacı olduğunun masaya yatırıldığı ifade edildi.

TOLGAY ARSLAN TAKIMA GÜÇ KATAR

Koeman'ın Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'ın transferine sıcak baktığı ve "Tolgay'ı yakından tanıyorum. Kaliteli bir orta saha. Takıma transfer edilirse bize güç katar" dediği öğrenildi.

STOPER SAYISI YETERLİ DEĞİL

Özellikle stoper mevkine transfer isteyen Erwin Koeman, "Zaten sayı olarak da stoper sayımız az. Kaliteli bir stoper alınırsa sezon sonuna kadar bu bölgede sıkıntı yaşamayız" ifadesini kullandı.

MERKEZ ORTA SAHA DA İSTİYOR

Hollandalı teknik adam, Tolgay transferi gerçekleşmezse orta sahaya da oyuncu istedi. Koeman, "Oyunun her iki yönünü de oynayabilen bir merkez ortaya sahaya kesinlikle ihtiyacımız var" dedi.

(Takvim)

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