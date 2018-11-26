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Koeman Yiğithan'ı ileriye attı maç bir anda karıştı

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Antalyaspor deplasmanında yaptığı hamlenin bir benzerini yaptı. Ancak bu karar sonrasında dikkat çeken bir olay yaşandı.

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Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın son bölümünde dikkat çeken bir olay yaşandı. Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yiğithan Güveli, Trabzon'da gerilime sebep oldu...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçının son dakikalarında forvet eksikliği nedeniyle Maicon ile Donk'u ileri uçta oynatmıştı...

Dün akşam derbide buna benzer bir durum yaşandı. Koeman, kulübede forvet olmayınca Yiğithan'ı forvete koydu... Ancak genç futbolcu, sahanın karışmasına neden olan bir hareket yaptı.

Meşin yuvarlağın, Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan'ın kontrolüne geçmesinin ardından Yiğithan, rakibine müdahalede bulundu. Bu esnada Trabzonsporlu futbolcular ile kısa çaplı bir gerginlik yaşandı.Yiğithan, bu pozisyonun ardından sarı kart gördü.

(Milliyet)

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