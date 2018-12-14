Koeman: Yiğithan'ın durumu çok iyi gözükmüyor

Tipik bir 0-0 maçı gibiydi ama yaptığımız hatadan gol yedik. Gole kadar pozisyonları yoktu. Kalemize gelen ilk şut golle sonuçlandı. Bizim için bu sezonun görüntüsünü yansıtan bir maç, bir goldü. Yiğithan'ın durumu çok iyi gözükmüyor. Hastaneye gitmesi, kontrol edilmesi lazım ama şu anda iyi durumda değil gibi. Mahsun'un topa ilk dokunuşları bazen iyiydi, bazen değildi. Ama maksimumunu verdi. 75 dakika sahada kaldı, onun için harika bir fırsattı. Maçı kaybettik, önemli olan her zaman skordur ama onun özelinde güzeldi.

"Her şeye hazırlıklıyım"

"Geleceğiniz için bir gelişme var mı?" sorusuna ise Erwin Koeman, "Ben her şeye hazırlıklıyım." diye cevap verdi.