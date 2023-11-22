Koeman'dan Arda Kardeşler'e sert tepki!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu karşılaşmasında Hollanda deplasmanda grupta son sırada yer alan ve puanı bulunmayan Cebelitarık'a konuk oldu.

Konuk ekip, güçsüz rakibi karşısında mücadeleye hızlı başladı. 10. dakikada Stengs'in golüyle öne geçen Portakallar, 23. dakikada Wieffer'in golüyle farkı ikiye çıkarırken, 38. dakikada Koopmeiners'in attığı golle fark üçe çıktı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Hollanda ikinci yarıya da hızlı başlayan taraf oldu. İlk golü atan Stengs, 50. ve 62. dakikalarda iki gol daha atarak skoru 5-0'a getirdi. Mücadelede son sözü 81. dakikada Cody Gakpo söyledi: 6-0.

HOLLANDA VE FRANSA TURLADI

Bu skorun ardından grupta sekiz maçta 22 puan toplayan Fransa ile 18 puan toplayan Hollanda, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Cebelitarık-Hollanda maçının ardından Ronaldo Koemandan Arda Kardeşlere sert tepki

ARDA KARDEŞLER'E SERT TEPKİ

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Ronald Koeman, Hakem Arda Kardeşler hakkında açıklamalarda bulundu.

Koeman, Kardeşler hakkında; "Cebelitarık Milli Takımı sık sık çok çirkin fauller yaptı ve onlara karşı hiçbir önlem alınmadı.

REJİDEN HAKEME TEPKİ

Bu seviyede bir hakemi Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki standartlara ulaşmasını beklersiniz, ama durum böyle değildi. Cebelitarık için üzülmüş gibi görünüyordu. Bunu dördüncü hakeme de söyledik, ama o sadece güldü. Böyle bir şeyin futbolla hiçbir ilgisi yok" ifadelerini kullandı.

'CİDDİYE ALMADI'

Koeman, Cebelitarık'ın sık sık zaman geçirdiği ve Arda Kardeşler'in bunu görmezden geldiğini de vurgulayarak; "Aynı derecede rahatsız edici bir başka şey de zaman kaybıydı. Buna karşı hiçbir önlem alınmadı ve uzun süren sakatlık tedavileri ile beş oyuncu değişikliğinin ardındandan iki ve üç dakika duraklama gösterildi.

'KAÇ ŞUT ÇEKTİLER?'

Bu süreçte kaleci her fırsatta oyunu 45 saniyede başlattı. Bu seviyede daha iyisini beklerken hiçbiri ciddiye alınmadı" diye konuştu.