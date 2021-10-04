Koeman'dan Barcelona'ya tazminat engeli

4 Ekim 2021 Pazartesi 22:11 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 22:11

Barcelona'da kötü gidişatın ardından takımdan ayrılması beklenen Ronald Koeman için kulüpten resmi bir hamle yapılmamasının nedeni belli oldu.

Ekonomik sorunları olan Barcelona, Hollandalı teknik direktörü gönderirse büyük bir tazminatla karşı karşıya kalacak.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona, Koeman'ın sözleşmesini tek taraflı feshetmesi halinde 30 Haziran tarihine kadar 12 milyon euro tazminat ödemek zorunda.

Barcelona'nın bu ödemeyi yapmaması halinde gelecek sezon yeni bir teknik direktörle anlaşmasının önünün de regülasyonlarla kapandığı kaydedildi.

Koeman'ın Barcelona'daki mevcut sözleşmesi sezon sonuna kadar devam ediyor.