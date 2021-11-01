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Spor

Koeman'dan Barcelona'ya tazminat indirimi yok!

Barcelona, görevine son verdiği Ronald Koeman'ın 12 milyon euroluk tazminatında indirime gitmesini istiyor ancak Hollandalı teknik adamın indirime yanaşmayacağı öğrenildi.

Sporx1 Kasım 2021 Pazartesi 16:41 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 16:41
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Barcelona'da bekleneni veremediği için sözleşmesi tek taraflı sonlandırılan Ronald Koeman'a 12 milyon euro tazminat ödemek zorunda.

Barcelona'nın tecrübeli çalıştırıcıdan bu tazminatta indirime gitmesini beklediği ancak Ronald Koeman'ın böyle bir düşüncede olmadığı belirtildi.

Koeman'a yakın kaynaklar, Hollandalı çalıştırıcının, kulübe parasının hiçbirini feda etmeyeceğini son kuruşuna kadar almak istediğini aktardı.

İspanya basınına göre, Koeman, her iki tarafça imzalanan anlaşmayı tek tarafın fesih etme yetkisinin olmadığı ve Barcelona'nın bu ücreti kendisine ödemek zorunda olduğunu söylediği ileri sürüldü.

Laporta, daha önce yaptığı açıklamada "Koeman'ın tazminatı çok yüksek. Kaydadeğer bir tazminatı var ama aramızda bunu tatlıya bağlamaya çalışacağız." demişti.

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