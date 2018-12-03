Koeman'dan Barış Alıcı'ya bir şans daha

Fenerbahçe’de Dinamo Zagreb maçıyla ilk 11’e geri dönen Barış Alıcı, bugünkü Kasımpaşa maçında da formasını taşıyacak. Andre Ayew’in yokluğunda genç futbolcu, şansını iyi değerlendirdi.

Bugün de yine sağ kanatta görev alacak 21 yaşındaki Barış’tan taraftarın beklentisi oldukça büyük.

Hazırlıklar tamam

Sarı-lacivertli takım, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı. Erwin Koeman yönetiminde gerçekleşen son antrenmanda taktik konular üzerinde duruldu.

Isınma ve koşu çalışmalarının ardından tam sahada taktik ağırlık bir antrenman oldu. Çift kale maç yapan Fenerbahçe’de futbolcular daha sonra şut ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.