Koeman'dan Slimani, Eljif ve Frey'e uyarı

F.BAHÇE’NİN Hollandalı çalıştırıcısı Erwin Koeman, Trabzonspor maçındaki stratejisini belirledi. Sarı-Lacivertliler’in geçen sezon oynadığı derbi maçları da izleyen deneyimli teknik adam, Valbuena özelinde önceliğini Trabzonspor’un taktiğini bozmak üzere kurdu. Rakibi top kayıplarına zorlamak için baskıyı artırmaları gerektiğini söyleyen Koeman, Fransız oyuncu dışında Eljif ve ileri uçtaki Slimani ile Frey’e yardımlaşmaları konusunda uyarıda bulundu.

SAKİN KALIN

Trabzon’da oynanan maçların gergin geçtiğini iyi bilen Koeman, oyuncularına “Rakibimiz karşısında eksik kalmamalıyız. Bu tür maçlarda 11 kişi kalmak önemli. Ne olursa olsun, saha içinde sakin durun” uyarısında bulundu. Milli takımdaki oyunculara da bu uyarılar yapılacak. Onlar da dönüşte taktikleri alacak.

(Aksam)