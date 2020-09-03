İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Eylül 2020 Perşembe / 15 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4394
  • EURO
    8,8059
  • ALTIN
    460.289
  • BIST100
    1076.34
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Koeman'ın gözdesi Wijnaldum'dan transfer açıklaması
Spor

Koeman'ın gözdesi Wijnaldum'dan transfer açıklaması

Premier Lig şampiyonu Liverpool'un önemli orta saha yıldızlarından Georginio Wijnaldum için Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman'ın ilk transfer hedefi olduğu iddia edilmişti. Transfer iddialarını cevap veren Wijnaldum, 'Bunlar sadece dedikodu, şu anda bu durum hakkında bir açıklama yapamam.' dedi.

03 Eylül 2020 Perşembe 18:35 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 18:35
ABONE OL

Hollandalı milli oyuncu Georginio Wijnaldum, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Polonya maçı öncesi basın toplantısında soruları yanıtladı.

Ronald Koeman'ın Barcelona'nın başına geçmesi sonrası Wijnaldum'un Barcelona'ya transfer olabileceği iddiaları güçlendi.

"BUNLAR SADECE DEDİKODU"

Hollandalı oyuncu Barcelona iddiaları için; "Bunlar sadece dedikodu, şu anda bu durum hakkında bir açıklama yapamam." dedi.

Ronald Koeman'ın milli takımdan ayrılıp Barcelona'ya gitmesi hakkında konuşan tecrübeli oyuncu; "Takım olarak o ayrıldığı için üzgünüz ama Koeman için de mutluyuz. Yolumuza devam etmek zorundayız. Evet, onu özleyeceğiz." dedi.

Wijnaldum, Liverpool ile geçtiğimiz sezon 47 resmi maçta 6 kez gol sevinci yaşadı. 29 yaşındaki oyuncu, takımda kritik rollerden birisini üstleniyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.