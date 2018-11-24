Koeman'ın ilk hamlesi Valbuena!

FENERBAHÇE’NİN Trabzonspor maçı planı belli olmaya başladı. Buna göre Sarı-Lacivertliler, takım savunması ve fizik gücüne güveniyor. Sarı-Lacivertli takımın Hollandalı çalıştırıcısı Erwin Koeman, kazanmaktan başka çaresi olmayan rakibinin ilk 30 dakikada yükleneceğini düşünüyor. Trabzonspor’un yapacağı baskıyı formda olan Valbuena ile durdurmayı planlayan tecrübeli çalıştırıcı şok bir golle karşılaşmayı koparmanın hesaplarını yapıyor. Deneyimli teknik adam, zorlu karşılaşmada sakin kalmaları konusunda da oyuncularını sık sık uyarıyor.

GALATASARAY VURGUSU YAPILDI

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman da ilk 30 dakikaya çok önem veriyor. Karaman öğrencilerini, “İlk 30 dakikalık bölümlerde genelde baskılı oynuyoruz ancak skoru bulamadığımız zaman sıkıntı çekiyoruz. Baskıyı kurduğumuz o onlarda mutlaka öne geçmeliyiz. G.Saray karşısında erken gelen gol rüzgarı bize çevirmişti. Geriye düşsek de asla maçtan kopmamalıyız. Fenerbahçe’nin etkili ayaklarına adım attırmayacağız. Kendi oyunumuzu rakibe kabul ettirirsek kazanır ve bu zor günleri geride bırakmak için dev bir adım atmış oluruz” diyerek motive ettiği öğrenildi.

11 GOLÜN 4’Ü YARIM SAATTE GELDİ

Sarı-Lacivertliler, Süper Lig’de 12 maçta rakip filelere tam 11 gol attı. Bu gollerin 4’ünü ilk 30 dakikada buldu. Kanarya’nın son yarım saatte attığı gol sayısı ise 5…. Trabzonspor’un ise 12 lig maçında toplam 19 golü bulunuyor. Bordo-Mavililer bu gollerin 8’ini ilk 30 dakikada attı. Karadeniz Fırtınası’nın 60’dan sonra bulduğu gol sayısı 6…

(Aksam)