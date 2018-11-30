Koeman'ın yedek kulübesi sıkıntısı dikkat çekti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman’ın takımında yedek kulübesinde kısıtlı hamle olması gözlerden kaçmadı. Hollandalı çalıştırıcının yedek kulübesinde hücum özellikli sadece Islam Slimani yer aldı.

Diğer 7 oyuncunun hep savunma özellikli olması oyuna da etki etti. İkinci yarıda değişiklik hakları yapılamadı. Soldado ve Mehmet Ekici kadroya yazılmaması ile Ayew’in sakatlığı kulübe seçimini zorladı. Koeman, 90 dakika boyunca hiç oyuncu değiştirmedi.

Eljif Elmas kart cezalısı

Eljif Elmas uzatma dakikalarında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Genç oyuncu Spartak Trnava deplasmanında forma giyemeyecek.

(Skorer)