Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kokorin ve Mamaev 8 Aralık'a kadar tutuklu kalacaklar

Rusya'da kavgaya karışan Alexander Kokorin ve Pavel Mamaev çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya'da güne damga vuran karar! Rusya Ligi takımlarından Zenit'in golcüsü Alexander Kokorin ile Krasnodar forması giyen Pavel Mamaev tutuklandı.

İKİ FUTBOLCU NE YAPMIŞTI?

Kokorin ve Mamaev, Rusya'da bakanlık çalışanıyla tartıştı. Endüstri ve Ticaret Bakanlığı'nda görev yapan Denis Pak ile tartışan iki futbolcu, devamında Pak'a saldırdı.

8 ARALIK'A KADAR TUTUKLULAR!

Bu saldırının ardından iki futbolcu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kokorin ve Mamaev 8 Aralık tarihine kadar tutuklu kalacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Darbecilerin yeni katliam görüntüleri ortaya çıktı

Darbecilerin yeni katliam görüntüleri ortaya çıktı

Ballon d'Or için adaylar belli oluyor

Ballon d'Or için adaylar belli oluyor

İşte geleceğin yıldızı 60 futbolcu! Listede iki Türk futbolcu da var

İşte geleceğin yıldızı 60 futbolcu! Listede iki Türk futbolcu da var

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA