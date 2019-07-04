Kolarov Fenerbahçe için isyan bayrağını çekti

Roma'da ilk 11’deki şansının iyice azalmasından rahatsız olan 33 yaşındaki yıldız sol bek, dün İtalya’ya giderken kulüp yönetimiyle bir araya geldi, Fenerbahçe’ye gitmek istediğini iletti.

Kariyerini İtalya’da Cengiz Ünder’in formasını giydiği Roma’da sürdüren Aleksandar Kolarov, Fenerbahçe ile her konuda anlaşmıştı. Ancak Roma’da takımın başına yeni gelen Portekizli teknik adam Paulo Fonseca, Kolarov’un son durumunu gördükten sonra takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili bir hamlede bulunacağını belirtmişti. Fonseca’nın, Sırp yıldızın takımda kalması yönünde görüş bildirmesinden sadece birkaç gün sonra ise İtalyan ekibi, Juventus’a giden oyuncusu Pellegrini karşılığında Kolarov’la aynı pozisyonda oynayan Juve’nin sol beki Leonardo Spinazzola’yı 29 milyon Euro’ya kadrosuna katmıtı.

2+1 yıllık anlaşma

Bu durumdan son derece rahatsız olan ve ilk 11’deki şansı giderek azalan 33 yaındaki oyuncunun ise dün İtalya’ya gittiği ve kulüp yönetimiyle masaya oturduğu belirtildi. Tecrübeli futbolcunun, bu görüşmede Roma ile tüm bağlarını koparıp, Fenerbahçe’ye gitmek istediğini ilettiği öğrenilirken, Sarı-Lacivertliler artık Kolarov’un kulübünü ikna etmesini bekliyor. Bonservis konusu çözülür çözülmez, Kolarov ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanacak.

(Fanatik)