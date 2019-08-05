Kolarov joker olacak

FENERBAHÇE’DE transfer gündeminin bir numarası Aleksandar Kolarov. Sarı-Lacivertliler, Sırp savunmacı ile her konuda anlaşırken, kulübü Roma’nın sorun çıkarmasıyla mutlu sona ulaşamamıştı. Roma, İnter’in de devreye girmesiyle 33 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Bonservise para ödemeyi İnter kabul etmezken, Fener 2 milyon euroyu kabul etti.

SAVUNMAYI AYAĞA KALDIRACAK

Roma da bu rakama inince transferde artık son aşamaya gelindiği belirtildi. Fenerbahçe, geri sayıma geçtiği Kolarov’un çok yönlü özelliğini kullanarak, onu adeta bir joker olarak oynatacak. Kolarov ilk planda asıl mevkisi olan sol bekte sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım’ın yerine görev yapacak. Teknik Direktör Ersun YanaL, Hasan Ali iyileştikten sonra tecrübeli savunmacıyı zaman zaman görev yaptığı ve başarılı olduğu stopere çekecek.

BU HAFTA İSTANBUL’A BEKLENİYOR

Kolarov sezon içinde öncelikli olarak stoper olarak düşünülüyor. Bayern Münih ve Real Madrid maçlarında savunmada yaşanan sıkıntı nedeniyle Yanal, Sırp futbolcunun tecrübesini savunmanın göbeğinde değerlendirecek. Gerektiğinde sol bekte görev yapacak olan Kolarov, sol kanat için de ihtiyaç duyulunca başvurulacak ilk oyuncu olacak. Tecrübeli oyuncunun bir aksilik olmazsa bu hafta İstanbul’a geleceği ifade ediliyor.