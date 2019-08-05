27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5617
  • 6,1761
  • 256.547
  • 99679.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kolarov joker olacak

Roma’nın 2 milyon euroya ikna olmasıyla artık imza aşamasına gelen 33 yaşındaki oyuncu, Hasan Ali iyileşene kadar sol bek oynayacak. Sonra stopere geçecek. İhtiyaç duyulduğunda da sol kanatta görev yapacak.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FENERBAHÇE’DE transfer gündeminin bir numarası Aleksandar Kolarov. Sarı-Lacivertliler, Sırp savunmacı ile her konuda anlaşırken, kulübü Roma’nın sorun çıkarmasıyla mutlu sona ulaşamamıştı. Roma, İnter’in de devreye girmesiyle 33 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Bonservise para ödemeyi İnter kabul etmezken, Fener 2 milyon euroyu kabul etti.

SAVUNMAYI AYAĞA KALDIRACAK

Roma da bu rakama inince transferde artık son aşamaya gelindiği belirtildi. Fenerbahçe, geri sayıma geçtiği Kolarov’un çok yönlü özelliğini kullanarak, onu adeta bir joker olarak oynatacak. Kolarov ilk planda asıl mevkisi olan sol bekte sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım’ın yerine görev yapacak. Teknik Direktör Ersun YanaL, Hasan Ali iyileştikten sonra tecrübeli savunmacıyı zaman zaman görev yaptığı ve başarılı olduğu stopere çekecek.

BU HAFTA İSTANBUL’A BEKLENİYOR

Kolarov sezon içinde öncelikli olarak stoper olarak düşünülüyor. Bayern Münih ve Real Madrid maçlarında savunmada yaşanan sıkıntı nedeniyle Yanal, Sırp futbolcunun tecrübesini savunmanın göbeğinde değerlendirecek. Gerektiğinde sol bekte görev yapacak olan Kolarov, sol kanat için de ihtiyaç duyulunca başvurulacak ilk oyuncu olacak. Tecrübeli oyuncunun bir aksilik olmazsa bu hafta İstanbul’a geleceği ifade ediliyor.

Türkiye´de eğitim alıyorlar, kendi ülkelerinde güvenliği sağlayacaklar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çete lideri kadın kılığında kaçmaya çalışırken yakalandı

Çete lideri kadın kılığında kaçmaya çalışırken yakalandı

HDP'li Amak gözaltına alındı

HDP'li Amak gözaltına alındı

Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Başkan Erdoğan direksiyon başına geçti

Başkan Erdoğan direksiyon başına geçti

ÖSYM Başkanı'ndan YKS tercih sonuçlarına ilişkin önemli açıklama

ÖSYM Başkanı'ndan YKS tercih sonuçlarına ilişkin önemli açıklama

Kimliği açıklandı... Kendi kardeşini de öldürmüş

Kimliği açıklandı... Kendi kardeşini de öldürmüş

ABD'de 24 saat içinde 3. saldırı

ABD'de 24 saat içinde 3. saldırı

KKTC'den Maraş çıkışı

KKTC'den Maraş çıkışı
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye´de eğitim alıyorlar, kendi ülkelerinde güvenliği sağlayacaklar

Türkiye´de eğitim alıyorlar, kendi ülkelerinde güvenliği sağlayacaklar

F-16'ların yerini Türk insansız jetleri alacak, milli SOM-J ile donatılacak

F-16'ların yerini Türk insansız jetleri alacak, milli SOM-J ile donatılacak

Eşi ölünce bu adaya geldi, 14 yıldır yalnız yaşıyor

Eşi ölünce bu adaya geldi, 14 yıldır yalnız yaşıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA