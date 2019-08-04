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Kolarov’a güle güle mesajı

Roma Kulübü Twitter hesabında, hayranlarına forma imzalayan sol bekin videosunu paylaşırken, güle güle emojisi kullandı. Fener transferde artık sona gelirken, yıldızın 1-2 gün içinde İstanbul’da olması bekleniyor.

  • Star Spor
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KANARYA, Kolarov transferinde artık geri sayıma geçti. Fenerbahçe Yönetimi’nin hemen hemen her konuda anlaşmaya vardığı Sırp sol bekin 1-2 gün içinde İstanbul’a gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor. Sportif Direktör Comolli’nin gayretleri sonrası görüşmeler olumlu noktalanırken, taraftarları heyecanlandıran bir gelişme de Roma Kulübü’nden geldi. Roma’nın Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım da transferin artık bittiğinin bir göstergesi oldu. Kolarov’un hayranlarına forma imzaladığı bir video yayınlayan İtalyan kulübü, paylaşımda imza ve güle güle emojisi kullandı.

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