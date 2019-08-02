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Kolarov’a İstanbul bileti

Sarı-Lacivertliler, 33 yaşındaki sol bek için Roma kulübünü menajer Mirsad Türkcan aracılığı ile ikna etti. Kolarov’un 1-2 gün içinde İstanbul’a gelip sözleşme imzalaması bekleniyor.

  • Star Spor
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YENİ sezona şampiyonluk parolasıyla girmeye hazırlanan ancak henüz istediği kadroyu tam olarak kuramayan Fenerbahçe, uzun süredir uğraş verdiği Alexandar Kolarov transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Sarı-Lacivertliler’in 33 yaşındaki Sırp yıldız için sonunda kulübü Roma’yı ikna etmeyi başardığı ortaya çıktı.

20 HAZİRAN’DA FENER’LE ANLAŞMIŞTI

Fener, 20 Haziran’da İstanbul’a getirip el sıkıştığı Kolarov için İtalyan kulübünün kapısını çalıp transfer şartlarını sormuştu. Roma 1 yıllık sözleşmesi kalan Sırp sol bek için kapıyı 4 milyon eurodan açarken, Sportif Direktör Damien Comolli 2.5 milyon euro önerisinde bulunmuştu. Pazarlıkların olumlu sonuçlanması beknirken, teknik direktör Fonseca pürüzü patlak vermişti.

HAFTA BAŞINDA İMZA İÇİN GELECEK

Kanarya, Hasan Ali’nin sakatlığı sonrası birçok mevkide oynayabilen Sırp oyuncu için Roma ile yeniden masaya oturdu. Menajer Mirsad Türkcan’ın, Kolarov’un da kulübüne rest çekmesi sonrası Roma’lı yöneticileri ikna etmeyi başardığı bildirildi. Transfer ücretindeki küçük pürüzlerin giderilmesi sonrası Kolorav’un imza için 1-2 gün içinde İstanbul’a geleceği kaydedildi.

Polisten ibretlik ceza!

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