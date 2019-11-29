İtalyan basınında kendisine "Fenerbahçe seninle uzun süredir ilgileniyor, İstanbul'a transfer olacak mısın?" şeklinde bir soru yöneltilen Sırp oyuncu, "Yorum yok" şeklinde cevap verdi.

ROMA SÖZLEŞME UZATMAK İSTİYOR

Roma, sezon sonuna sözleşmesi bitecek olan tecrübeli oyuncuya 1+1 yıllık yeni sözleşme önermeye hazırlanıyor. Öte yandan Sırp yıldıza futbolu bıraktıktan sonra idareci olma konusunda da bir teklif yapılacağı kaydediliyor.

Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları maç için İstanb bu sezon çıktığı 18 karşılaşmada 4 gol ve 3 asist üretirken 1450 dakika sahada kaldı.

(Sporx)