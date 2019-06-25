Kolarov’un tercihi Kanarya

KANARYA’NIN İstanbul’a getirerek prensipte anlaşmaya vardığı Aleksandar Kolarov, tercihinden kolay kolay vazgeçmeyecek gibi görünüyor. Sırp futbolcunun Fenerbahçe ile yaptığı ön anlaşmanın ardından Roma cephesinden yeni bir haber gelmişti. İtalyan kulübünün yeni teknik patronu Fonseca, Kolarov’a ihtiyacı olduğunu belirtip, “Onunla ilgili planlarım var, mutlaka takımda kalmalı” diyerek, yönetimden bu oyuncuyu satmamasını istemişti. Yönetim de bu kararı Kolarov’a iletti. Ancak, 33 yaşındaki oyuncu Roma’da kalmak istemediğini yönetime bildirirek, “Ben Fenerbahçe ile anlaşmaya vardım. Sözümden geri dönemem” cevabını verdi. Ancak Kanarya’nın bu oyuncuyu alması için kulübü ile anlaşması gerekiyor. 1 yıl daha anlaşmasu bulunan Kolarov için Roma’nın 5 milyon euro civarında bir ücret isteyeceği beliriliyor.