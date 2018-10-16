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Kolombiya ekibi America Cali, Hugo Rodallega'ya talip oldu

Trabzonspor'da sezona fırtına gibi giren Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega'ya talip çıktı.

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Bu sezon Trabzonspor'da attığı gollerle takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Hugo Rodallega'ya America Cali takımı talip oldu.

33 yaşındaki futbolcunun ülkesinden gelen bu teklife ne cevap vereceği merak konusu. Hugo Rodallega'nın Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2019 Haziran ayında sona eriyor.

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