İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2023 Pazartesi / 25 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7073
  • EURO
    29,1828
  • ALTIN
    1648.48
  • BIST100
    8367.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Kolombiya'da gündem Davinson Sanchez

Tottenham'dan Galatasaray'a transfer olan Davinson Sanchez gösterdiği başarılı performansı Kolombiya'da geniş yankı buldu. Kolombiya basını, 'Galatasaray'a geldiği günden beri 3 gollük katkı sunan Sanchez, rüya gibi bir hafta geçirdi' değerlendirmesini yaptı.

9 Ekim 2023 Pazartesi 10:39 - Güncelleme:
Kolombiya'da gündem Davinson Sanchez
ABONE OL

Galatasaray'ın bu sezon ses getiren transferlerinden biri olan Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı takıma çabuk adapte oldu.

Ortaya koyduğu performansla futbol otoritelerinin ve Galatasaray taraftarlarının büyük beğenisini kazanan Sanchez, saha içindeki mücadelesi kadar skora olan katkısıyla da dikkatleri üstüne çekti.

KOLOMBİYA'DAN YORUM GELDİ

Kolombiya basını, 27 yaşındaki savunma oyuncusunun Cimbom'daki performansını mercek altına aldı. Söz konusu haberde, "Davinson Sanchez için rüya gibi bir hafta geride kaldı. Manchester United ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında 2 asist yaptı.Takımına hayat verdi. Antalyaspor maçında ise 1 gole imza attı. Galatasaray'da 3 gole katkıda bulunan Sanchez, Türkiye'de taraftarların büyük beğenisini kazandı" denildi.

Davinson Sanchez, teknik direktör Okan Buruk'un da savunmadaki gözdesi durumunda.

Bonservisine 9.5 milyon Euro ödeneceği açıklanan ve 4+1 yıllık imza atan Sanchez, Galatasaray'da yıllık 3.2 milyon Euro kazanıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.