Kolombiya'da gündem Davinson Sanchez

Galatasaray'ın bu sezon ses getiren transferlerinden biri olan Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı takıma çabuk adapte oldu.

Ortaya koyduğu performansla futbol otoritelerinin ve Galatasaray taraftarlarının büyük beğenisini kazanan Sanchez, saha içindeki mücadelesi kadar skora olan katkısıyla da dikkatleri üstüne çekti.

KOLOMBİYA'DAN YORUM GELDİ

Kolombiya basını, 27 yaşındaki savunma oyuncusunun Cimbom'daki performansını mercek altına aldı. Söz konusu haberde, "Davinson Sanchez için rüya gibi bir hafta geride kaldı. Manchester United ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında 2 asist yaptı.Takımına hayat verdi. Antalyaspor maçında ise 1 gole imza attı. Galatasaray'da 3 gole katkıda bulunan Sanchez, Türkiye'de taraftarların büyük beğenisini kazandı" denildi.

Davinson Sanchez, teknik direktör Okan Buruk'un da savunmadaki gözdesi durumunda.

Bonservisine 9.5 milyon Euro ödeneceği açıklanan ve 4+1 yıllık imza atan Sanchez, Galatasaray'da yıllık 3.2 milyon Euro kazanıyor.