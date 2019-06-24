Kolombiya'ya tek gol yetti

Mücadelenin 31. dakikasında Gustavo Cuellar ile öne geçen Kolombiya, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Kolombiya, Paraguay'ı 1-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

Kolombiya puanını 9'a yükselterek gruptan lider olarak çıkmayı başardı. Paraguay ise 2 puanda kaldı.