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‘Koltuğu geri alalım’

Fenerbahçe’nin hocası, üst üste oynayacakları Alanya ve A.Gücü maçlarını kayıpsız geçmeleri gerektiğini belirtip, “28 Eylül’deki Galatasaray derbisine lider olarak gidelim” ifadelerini kullandı.

  • Star Spor
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FENERBAHÇE’DE bugün deplasmanda oynanacak Alanyaspor maçı öncesi teknik direktör Ersun Yanal’ın oyuncularına hedef gösterdiği ve “Zor olacak ama bu maçı kazanıp koltuğu yeniden geri alalım” dediği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın futbolcularından Alanyaspor’a oyunlarını kabul ettirmelerini istediği ve şunları söylediği ifade edildi:

YARDIMLAŞMA VE PRES ÖNEMLİ

“Alanya iyi bir takım. Bunu 3 maçta aldıkları 9 puanla gösterdiler.Biz taraftarımıza şampiyon olacağımıza dair söz verdik. Bunu gerçekleştirebilmek için kazanmalılıyız. Ardından 5. haftada Ankaragücü ile evimizde karşılaşacağız. O maçı da alıp, Türk Telekom Stadı’na 28 Eylül’deki Galatasaray derbisine lider olarak gitmeliyiz. Alanyaspor maçını kazanmak için pres yapıp iyi yardımlaşmalıyız.”

SİSTEMİ DE DEĞİŞTİRECEK

Bu arada teknik direktör Ersun yanal’ın Fenerbahçe’nin 4-2-3-1 şeklindeki sistemini de Emre Belözoğlu iyileştikten sonra değiştireceği, 4-3-3 sistemine geçeceği öğrenildi. Böylece deneyimli teknik adam, takımın hücum gücünü arttırmayı ve keyif verici futbol oynatmayı hedefliyor. Yanal, kaptan takıma girdikten sonra orta alan üçlüsünü Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu ve Kruse’den oluşturacak.

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