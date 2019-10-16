Komandolarımızdan Millilere selam cevabı
Komandolarımızdan, kendilerine selam gönderen Milli takımımıza ve şampiyon sporcularımıza tüyleri diken diken eden mesaj geldi.
Komandolarımızdan, kendilerine selam gönderen Milli takımımıza ve şampiyon sporcularımıza tüyleri diken diken eden mesaj geldi. İşte Savunma Bakanlığı hesabından paylaşılan o video:
"Selamlarınızı aldık, gözünüz arkada kalmasın. Bizler vatanımız ve milletimiz için görevimizin başındayız!"
Komandolarımızdan, kendilerine selam gönderen Milli takımımıza ve şampiyon sporcularımıza tüyleri diken diken eden mesaj:— Star Spor (@Star_Spor) October 16, 2019
"Selamlarınızı aldık, gözünüz arkada kalmasın. Bizler vatanımız ve milletimiz için görevimizin başındayız!"@tcsavunmapic.twitter.com/lJzbgAaYr8
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