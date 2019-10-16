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Komandolarımızdan Millilere selam cevabı

Komandolarımızdan, kendilerine selam gönderen Milli takımımıza ve şampiyon sporcularımıza tüyleri diken diken eden mesaj geldi.

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Komandolarımızdan, kendilerine selam gönderen Milli takımımıza ve şampiyon sporcularımıza tüyleri diken diken eden mesaj geldi. İşte Savunma Bakanlığı hesabından paylaşılan o video:
 
"Selamlarınızı aldık, gözünüz arkada kalmasın. Bizler vatanımız ve milletimiz için görevimizin başındayız!"
 

Komandolardan milli sporculara mesaj: Selamınızı aldık, gözünüz arkada kalmasın!

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