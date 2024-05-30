Kompany, Bayern Münih'teki ilk izlenimlerini anlattı

Bayern Münih ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı teknik adam Vincent Kompany, imza sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kompany, Bayern Münih'le ilgili ilk izlenimlerini aktardı.

Belçikalı antrenör, "Çok güzel insanlarla tanıştım. Bayern'in ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Burada olmaktan çok gurur duyuyorum ve aynı zamanda çok motiveyim.' dedi.

"OYUNCULARIMIN CESUR VE AGRESİF OLMASINI İSTİYORUM"

Sözlerine devam eden Kompany oyunlarıyla ilgili, 'Anderlecht'in akademisinde Brüksel sokaklarında büyüdüm. Oyuncularımın cesur, agresif olmalarını istiyorum, takım olmaları gerekiyor. Onların bu şekilde oynamasını istiyorum, bu benim karakterimi yansıtıyor. Bu tavrımı maç boyunca sürdürmek istiyorum.' ifadelerini kullandı.

Takımın durumuyla ilgili de konuşan Kompany, 'Oyuncular hakkında konuşmak için henüz çok erken. Onlarla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Ne kadar aç olduklarını görmek istiyorum. Bayern geçen sezon şampiyon olamadı, bunu da biliyorum. Hangi oyuncuların Bayern için oynayacak kadar aç olduğunu göreceğim.' şeklinde konuştu.