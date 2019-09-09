Komşu’ya evinde Liechtenstein şoku
EURO 2020 Elemeleri J Grubu’nda mücadele eden Yunanistan, elemelerin en zayıf takımlarından Liechtenstein ile evinde 1-1 berabere kalarak büyük şok yaşadı.
- star.com.tr
Komşu 33’te Masouras’la öne geçerken, konuk ekip 85’te Salanovic’le puanı kaptı. Liechtenstein bu sonuçla elemelerde 9 maç sonra gol atıp puan alırken, 6 maç sonunda 5 puan toplayabilen
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