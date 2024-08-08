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Spor

Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçları sona erdi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 3. eleme turu ilk ayağı, oynanan 25 maçla tamamlandı.

8 Ağustos 2024 Perşembe 23:54 - Güncelleme:
Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçları sona erdi
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UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 3. eleme turu ilk ayağı, oynanan 25 maçla tamamlandı.

RAMS Başakşehir, Iberia Tiflis deplasmanında 1-0 kazandı. Başakşehir'in Iberia Tiflis'i elemesi durumunda play-off turunda karşılaşacağı olası rakibinin belirleneceği eşleşmede ise St Patrick's Athletic, sahasında Sabah'ı 1-0 yendi.

Turun rövanş karşılaşmaları 13-15 Ağustos'ta oynanacak.

Organizasyonda 3. eleme turunun ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Ararat-Armenia (Ermenistan) - Puskas Akademia (Macaristan): 0-1

Auda (Letonya) - Drita (Kosova): 1-0

Ordabasy (Kazakistan) - Pyunik (Ermenistan): 0-1

Ilves (Finlandiya) - Djurgarden (İsveç): 1-1

HJK (Finlandiya) - Decic (Karadağ): 1-0

Iberia Tiflis (Gürcistan) - RAMS Başakşehir: 0-1

Mlada Boleslav (Çekya) - Hapoel Beer Sheva (İsrail): 1-1

Ruzomberok (Slovakya) - Hajduk Split (Hırvatistan): 0-0

Silkeborg (Danimarka) - Gent (Belçika): 2-2

Brondby (Danimarka) - Legia (Polonya): 2-3

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Fehervar (Macaristan): 1-0

Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Sheriff (Moldova): 3-0

Zürich (İsviçre) - Vitoria (Portekiz): 0-3

CSKA 1948 (Bulgaristan) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1

Osijek (Hırvatistan) - Zire (Azerbaycan): 1-1

Maccabi Petah Tikva (İsrail) - CFR Cluj (Romanya): 0-1

Ballkani (Kosova) - Larne (Kuzey İrlanda): 0-1

Botev Plovdiv (Bulgaristan) - Zrinjski (Bosna Hersek): 2-1

Corvinul (Romanya) - Astana (Kazakistan): 1-2

Kilmarnock (İskoçya) - Tromsö (Norveç): 2-2

Maribor (Slovenya) - Vojvodina (Sırbistan): 2-1

Vikingur Reykjavik (İzlanda) - Flora Tallinn (Estonya): 1-1

Spartak Trnava (Slovakya) - Wisla Krakow (Polonya): 3-1

St Patrick's Athletic (İrlanda) - Sabah (Azerbaycan): 1-0

St Mirren (İskoçya) - Brann (Norveç): 1-1

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