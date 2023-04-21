Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselenler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçları bu akşam tamamlandı ve yarı finalistler belli oldu. Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla, ilk maçta 2-2 kaldığı Manchester United'ı rövanşta 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Öte yandan milli oyuncu Orkun Kökçü'nün forma giydiği Feyenoord, Roma'ya uzatma bölümlerinde 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
Yarı final etaplarının 11-18 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nin final maçı, 31 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puşkas Arena'da oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Sevilla: 3 - Manchester United: 0
Sporting: 1 - Juventus: 1
Union Saint-Gilloise: 1 - Bayer Leverkusen: 4
Roma: 4 - Feyenoord: 1
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçları bu akşam oynanan maçlarla tamamlanırken, AZ Alkmaar, Fiorentina, West Ham United ve Basel yarı finale yükseldi. Yarı finalde West Ham United - Alkmaar ve Fiorentina - Basel kozlarını paylaşacak.
Yarı final maçları 11-18 Mayıs'ta oynanacak. Final ise 7 Haziran'da Çekya'nın başkenti Prag'daki Sinobo Stadyumu'nda yapılacak.
Gecenin toplu sonuçları ise şöyle:
AZ Alkmaar: 2 - Anderlecht: 0
Fiorentina: 2 - Lech Poznan: 3
West Ham United: 4 - Gent: 1
Nice: 1 - Basel: 2