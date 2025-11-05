İSTANBUL 19°C / 14°C
Spor

Konferans Ligi'nde 3. hafta yarın başlayacak! İşte maç programı

UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta maçları yarın yapılacak. Temsilcimiz Samsunspor sahasında Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile karşılaşacak.

5 Kasım 2025 Çarşamba 11:09
Konferans Ligi'nde 3. hafta yarın başlayacak! İşte maç programı
UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta maçları yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının lig aşamasında yarın 18 maç oynanacak.

Samsunspor, sahasında Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma, TSİ 20.45'te başlayacak.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ise TSİ 20.45'te İzlanda'nın Breidablik takımını ağırlayacak.

Ligde 3. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.45 Samsunspor-Hamrun Spartans (Malta)

20.45 AEK (Yunanistan)-Shamrock Rovers (İrlanda)

20.45 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)-Aberdeen (İskoçya)

20.45 KuPS Kuopio (Finlandiya)-Slovan Bratislava (Slovakya)

20.45 Mainz 05 (Almanya)-Fiorentina (İtalya)

20.45 Celje (Slovenya)-Legia Varşova (Polonya)

20.45 Noah (Ermenistan)-Sigma Olomouc (Çekya)

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Breidablik (İzlanda)

20.45 Sparta Prag (Çekya)-Rakow (Polonya)

23.00 Crystal Palace (İngiltere)-AZ Alkmaar (Hollanda)

23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Zrinjski (Bosna Hersek)

23.00 Shkendija (Kuzey Makedonya)-Jagiellonia (Polonya)

23.00 Hacken (İsveç)-Strasbourg (Fransa)

23.00 Lausanne (İsviçre)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık)-Rijeka (Hırvatistan)

23.00 Rapid Wien (Avusturya)-Universitatea Craiova (Romanya)

23.00 Rayo Vallecano (İspanya)-Lech Poznan (Polonya)

23.00 Shelbourne (İrlanda)-Drita (Kosova)

