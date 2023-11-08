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Spor

Konferans Ligi'nde 4. hafta heyecanı

Konferans Ligi'nde 4. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla devam edecek. Temsilcilerimizden Beşiktaş'ın maçı saat 20.45'te Fenerbahçe'nin maçı ise 23.00'da başlayacak.

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 10:57 - Güncelleme:
Konferans Ligi'nde 4. hafta heyecanı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında 4. hafta maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda dördüncü hafta, yarın 8 grupta 16 maçla tamamlanacak.

Turnuvada mücadelede eden Türk takımlarından Beşiktaş, D Grubu'nda Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk edecek. H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe ise deplasmanda Bulgaristan'ın Ludogorets takımına konuk olacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

18.30 Astana (Kazakistan) - Ballkani (Kosova)

20.45 Viktoria Plzen (Çekya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

20.45 Beşiktaş - Bodo/Glimt (Norveç)

20.45 Legia Varşova (Polonya) - Zrinjski (Bosna Hersek)

20.45 Ferencvaros (Macaristan) - Genk (Belçika)

20.45 Cukaricki (Sırbistan) - Fiorentina (İtalya)

20.45 PAOK (Yunanistan) - Aberdeen (İskoçya)

20.45 HJK (Finlandiya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

20.45 Nordsjaelland (Danimarka) - Spartak Trnava (Slovakya)

23.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Lille (Fransa)

23.00 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)

23.00 Breidablik (İzlanda) - Gent (Belçika)

23.00 Zorya Luhansk (Ukrayna) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

23.00 Club Brugge (Belçika) - Lugano (İsviçre)

23.00 Aston Villa (İngiltere) - AZ Alkmaar (Hollanda)

23.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Fenerbahçe

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