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Spor

Konferans Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nin play-off turundaki eşleşmeler gerçekleştirilen kura çekiminin ardından belli oldu. İşte Avrupa'nın 3 numaralı kupasında oynanacak karşılaşmalar...

20 Aralık 2024 Cuma 15:39 - Güncelleme:
Konferans Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
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UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından son 16 turu ve play-off aşamasında mücadele edecek takımlar belli oldu.

İlk 8 sırayı alan kulüpler son 16'ya, 9-24. sıralarda yer alan kulüpler ise playoff oynama hakkı elde etti.

İŞTE EŞLEŞMELER

Gent - Real Betis

Kopenhag - Heidenheim

Vikingur - Panathinaikos

Borac - Olimpija Ljubljana

TSC - Jagiellonia

Molde - Shamrock Rovers

Celje - APOEL

Omonoia - Pafos

Konferans Ligi'ni ilk 8'de bitiren takımlar

Chelsea

Guimaraes

Fiorentina

Rapid Wien

Djurgarden

Lugano

Legia Varşova

Cercle Brugge

  • UEFA Konferans Ligi
  • play-off turu
  • kura çekimi

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