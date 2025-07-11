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Spor

Konferans Ligi'nde günün sonuçları

UEFA Konferans Ligi'nin 1. eleme turu heyecanı oynanan 22 maçla tamamlandı.

AA11 Temmuz 2025 Cuma 01:47 - Güncelleme:
Konferans Ligi'nde günün sonuçları
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UEFA Konferans Ligi'nde birinci eleme turunun ilk ayağı, oynanan 22 maçla tamamlandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Atletic Escaldes (Andorra)-Diddeleng (Lüksemburg): 2-0

Magpies (Cebelitarık)-Paide (Estonya): 2-3

Torpedo Kutaisi (Gürcistan)-Ordabasy (Kazakistan): 4-3

SJK (Finlandiya)-Klaksvik (Faroe Adaları): 1-2

Kauno Zalgiris (Litvanya)-Penybont (Galler): 3-0

Racing Union (Lüksemburg)-Dila (Gürcistan): 1-2

Urartu (Ermenistan)-Neman (Belarus): 1-2

Kalju (Estonya)-Partizani (Arnavutluk): 1-1

Decic (Karadağ)-Sileks (Kuzey Makedonya): 2-0

Torpedo BELAZ (Belarus)-Rabotnicki (Kuzey Makedonya): 3-0

Birkirkara (Malta)-Petrocub (Moldova): 1-0

Vllaznia (Arnavutluk)-Daugavpils (Letonya): 0-1

Malisheva (Kosova)-Vikingur (İzlanda): 0-1

Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Koper (Slovenya): 1-1

Sutjeska (Karadağ)-Dinamo Brest (Belarus): 1-2

Vardar (Kuzey Makedonya)-La Fiorita (San Marino): 3-0

Runavik (Faroe Adaları)-HJK (Finlandiya): 4-0

St. Patrick's (İrlanda)-Hegelmann (Litvanya): 1-0

Tre Fiori (San Marino)-Pyunik (Ermenistan): 1-0

Larne (Kuzey İrlanda)-Auda (Letonya): 0-0

Borac (Bosna Hersek)-Santa Coloma (Andorra): 1-4

Valur (İzlanda)-Flora Tallinn (Estonya): 3-0

Müsabakaların rövanşı, 16-17 Temmuz'da yapılacak.

  • UEFA Konferans Ligi
  • 1. Eleme Turu
  • Heyecan

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