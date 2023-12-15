İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Aralık 2023 Cuma / 3 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0592
  • EURO
    31,847
  • ALTIN
    1905.12
  • BIST100
    7919.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konferans Ligi'nde haftanın oyuncusuna aday isim Edin Dzeko
Spor

Konferans Ligi'nde haftanın oyuncusuna aday isim Edin Dzeko

Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 'Haftanın Oyuncusu'na aday gösterildi.

15 Aralık 2023 Cuma 11:46 - Güncelleme:
Konferans Ligi'nde haftanın oyuncusuna aday isim Edin Dzeko
ABONE OL

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup ederek Konferans Ligi'nde grubunu 1. sırada tamamladı.

Yıldız futbolcuların performansları dikkat çekerken UEFA'dan flaş bir açıklama geldi.

Sarı lacivertli takımın yıldız golcüsü Edin Dzeko, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 'Haftanın Oyuncusu' adayları arasında yer aldı.

Dzeko ile birlikte, Maccabi Tel Aviv forması giyen Zahavi, Legia Varşova'da oynayan ve bir dönem Galatasaray forması da giyen Josue, Genk'te başarılı oyuncusu Heynen de 'Haftanın oyuncusu' ödülüne aday gösterildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.