UEFA Konferans Ligi'ndeki müthiş galibiyeti ile Türkiye'ye avantajlı dönen Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi'ni kazanma olasılığı da yükseldi. Euro Club Index'in verilerine göre; Saint-Gilloise karşılaşması öncesi yüzde 8'lik oranla 5. basamakta yer alan Sarı-Lacivertliler, 3. sıraya yükselmeyi başardı. Yüzde 16.9 oranla Aston Villa ve Lille'in ardında yer alan temsilcimiz, çeyrek finalin kapısını araladı. Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Kanarya, Turkcell Süper Kupa ve Konferans Ligi kupası ile birlikte 3 kulvarda da başarı hedefliyor.

BELÇİKA EKİBİNİN YERİNİ ALDI

Karşılaşmadan önce hazırlanan Konferans Ligi'nde sezonun şampiyonluk ihtimalleri listesinde Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi Saint-Gilloise, 3. sırada gösterilmişti. Sarı lacivertliler, güçlü Belçika ekibini deplasmanda 3-0'lık skorla geçerek rakibinin yerini almış oldu. Sain-Gilloise, aldığı mağlubiyetin ardından listede yüzde 0.5'lik oranla 14. sıraya geriledi. Sarı lacivertliler'i ise Fiorentina (yüzde 13.4), Maccabi Tel Aviv (yüzde 7.4) ve Club Brugge (yüzde 4.2) takip ediyor. Sarı Kanarya, Belçika takımı karşısında ortaya koyduğu müthiş performansını sürdürerek kupayı hedefliyor

FİNAL 29 MAYIS'TA ATİNA'DA

Son 16 turunu geçmesi halinde F.Bahçe adını çeyrek finale yazdıracak. Son 8 için kuralar 15 Mart Cuma günü çekilecek. Çift maç usulüne göre oynanacak karşılaşmalar ise 11 Nisan ve 18 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. 2 Mayıs ve 9 Mayıs'ta takımlar yarı finalde mücadele edecek. Dev final ise 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın Atina şehrinde bulunan Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak. 2007-08 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek final, 2012-13'te ise Avrupa Ligi'ne yarı finalde veda eden Kanarya, Konferans Ligi'ni kazanarak tarih yazma peşinde.