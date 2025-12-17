İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2025 Çarşamba / 27 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7268
  • EURO
    50,0898
  • ALTIN
    5933.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konferans Ligi'nde kritik mücadele! Samsunspor'un rakibi Mainz 05
Spor

Konferans Ligi'nde kritik mücadele! Samsunspor'un rakibi Mainz 05

UEFA Konferans Ligi'nin 6. hafta maçında Samsunspor yarın deplasmanda Alman ekibi Mainz 05 ile karşılaşacak. Saat 23.00'da başlayacak müsabakayı Finlandiyalı hakem Mohammad Al-Emara yönetecek. İşte detaylar...

AA17 Aralık 2025 Çarşamba 11:33 - Güncelleme:
Konferans Ligi'nde kritik mücadele! Samsunspor'un rakibi Mainz 05
ABONE OL

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında yarın deplasmanda Alman temsilcisi Mainz 05 ile mücadele edecek.

Mainz Arena'daki karşılaşma, saat 23:00'da başlayacak müsabakayı Finlandiyalı hakem Mohammad Al-Emara yönetecek.

Konferans Ligi'nde Samsunspor, topladığı 10 puanla 6. haftaya averajla 5. sırada girdi.

Tarihinde lik kez katıldığı ligde üst tura çıkmayı garantileyen kırmızı-beyazlı ekip, grup aşamasını ilk 8 takım içinde tamamlamaya hedefliyor.

Ligde Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, Ukrayna ekibi Dinoma Kiev ile Malta temsilcisi Hamrun'u ise sahasında 3-0'lık skorlarla yenen Samsunspor, İzlanda takımı Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlı takım, sahasında ise Yunan temsilcisi AEK'ya 2-1 yenildi.

SAMSUNSPOR'DA 5 FUTBOLCU OLMAYACAK

Samsun temsilcisinde Konferans Ligi'ne kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği AEK maçında forma giyemeyecek.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları devam eden Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa ile bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel, maçta görev yapamayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da tır şoförüne sopayla saldırdılar! O anlar kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.