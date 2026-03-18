İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2026 Çarşamba / 30 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2279
  • EURO
    51,112
  • ALTIN
    6964.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konferans Ligi'nde kritik rövanş gecesi: Eleme hattında 8 zorlu randevu
Spor

Konferans Ligi'nde kritik rövanş gecesi: Eleme hattında 8 zorlu randevu

Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın oynanacak. Temsilcimiz Samsunspor İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile karşılaşacak.

AA18 Mart 2026 Çarşamba 16:33 - Güncelleme:
ABONE OL

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş mücadelesi yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Son 16 turunda yarın yapılacak 8 karşılaşmada rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

Tarihinde ilk kez katıldığı Konferans Ligi'nde son 16 takım arasına kalma başarısı gösteren Samsunspor, sahasındaki ilk maçta 3-1 yenildiği Rayo Vallecano ile Madrid Vallecas Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Son 16 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.45 AEK Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) - Crystal Palace (İngiltere): (0-0)

20.45 Rakow (Polonya)-Fiorentina (İtalya): (1-2)

20.45 AEK (Yunanistan)-Celje (Slovenya): (4-0)

20.45 Mainz (Almanya)-Sigma Olomouc (Çekya): (0-0)

23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Lech Poznan (Polonya): (3-1)

23.00 Sparta Prag (Çekya) - AZ Alkmaar (Hollanda): (1-2)

23.00 RAYO VALLECANO (İSPANYA) - SAMSUNSPOR: (3-1)

23.00 Strasbourg (Fransa)-Rijeka (Hırvatistan): (2-1)

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.