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Spor

Konferans Ligi'nde kura zamanı

UEFA Konferans Ligi'nde lig aşaması tamamlandı. İlk 8 sırayı alan takımlar adını direkt olarak son 16'ya yazdırırken, 9 ve 24'üncü sıra arasında yer alan takımlar bugün gerçekleştirilecek kura çekimiyle rakiplerini bulacak.

20 Aralık 2024 Cuma 10:31 - Güncelleme:
Konferans Ligi'nde kura zamanı
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Konferans Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından son 16 turu ve play-off aşamasında mücadele edecek takımlar belli oldu.

İlk 8 sırayı alan kulüpler son 16'ya, 9-24. sıralarda yer alan kulüpler ise playoff oynama hakkı elde etti.

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi TSİ 15:00'te UEFA'nın resmi sitesi üzerinden canlı yayınlanacak.

SERİBAŞI TAKIMLAR

9. Jagiellonia

10. Shamrock Rovers

11. APOEL

12. Pafos

13. Panathinaikos

14. Olimpija Ljubljana

15. Real Betis

16. Heidenheim

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

17. Gent

18. Kopenhag

19. Vikingur

20. Borac

21. NK Celje

22. Omonoia

23. Molde

24. TSC

  • UEFA Konferans Ligi
  • Son 16
  • Kura Çekimi

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