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Spor

Konferans Ligi'nde kura zamanı! Başakşehir'in rakipleri belli oluyor

Gelecek sezon Türkiye'yi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek olan RAMS Başakşehir'in 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli olacak.

HABER MERKEZİ18 Haziran 2025 Çarşamba 11:08 - Güncelleme:
Konferans Ligi'nde kura zamanı! Başakşehir'in rakipleri belli oluyor
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Süper Lig'de geride bıraktığımız 2024-2025 sezonunu 5. sırada tamamlayan RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda mücadele etme hakkı kazandı.

Başakşehir, bu turdaki rakibi saat 15.00'te yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri şu şekilde:

* Cherno More

* Araz-Nahçıvan

* Sutjeska-Nikšić / Dynamo Brest

* Torpedo Kutaisi / Ordabasy

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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde lig etabına kalabilmek önce 2. Ön Eleme, ardından 3. Ön Eleme ve son olarak Play-off turlarını geçmek zorunda.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'nda yenilirse turnuvaya veda edecek.

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