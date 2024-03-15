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Spor

Konferans Ligi'nde kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe'nin rakibi

Konferans Ligi'nde kuralar çekildi. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin çeyrek finalde rakibi Olympiacos oldu. İşte diğer eşleşmeler...

15 Mart 2024 Cuma 16:14 - Güncelleme:
Konferans Ligi'nde kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe'nin rakibi
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, çeyrek finalde Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşti.

Sarı-lacivertli ekip, yarı finale yükselmesi halinde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Çeyrek finalde ilk maçlar 11 Nisan, rövanşlar ise 18 Nisan'da oynanacak.

Yarı finallerin 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Konferans Ligi'nde final maçı, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda yapılacak.

EŞLEŞMELER ŞU ŞEKİLDE:

Çeyrek final

Club Brugge (Belçika)-PAOK (Yunanistan)

Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe

Aston Villa (İngiltere)-Lille (Fransa)

Viktoria Plzen (Çekya)-Fiorentina (İtalya)

Yarı final

Aston Villa-Lille / Olympiakos-Fenerbahçe

Viktoria Plzen-Fiorentina / Club Brugge-PAOK

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