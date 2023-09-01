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Spor

Konferans Ligi'nde kuralar çekildi! İşte temsilcilerimizin rakipleri...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup kuraları çekiliyor. İşte temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri...

1 Eylül 2023 Cuma 15:38 - Güncelleme:
Konferans Ligi'nde kuralar çekildi! İşte temsilcilerimizin rakipleri...
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup kuraları çekildi. İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri...

A Grubu: Lille, Slovan O. Ljubljana, Klaksvik

B Grubu: Gent, Maccabi Tel Aviv, Zorya, Breidablik

C Grubu: Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen, Astana, Ballkani

D Grubu: Club Brugge, Bodo/Glimt, Beşiktaş, Lugano

E Grubu: AZ Alkmaar, Aston Villa, Legia Varşova, Zrinjski

F Grubu: Ferencvaros, Fiorentina, Genk, Cukaricki

G Grubu: Frankfurt, PAOK, Helsinki, Aberdeen

H Grubu: Fenerbahçe, Ludogorets, Trnava, Nordsjaelland

UEFA Konferans Ligi'nde grup maçlarının tarihleri şöyle:

1. Maç günü: 21 Eylül 2023

2. Maç günü: 5 Ekim 2023

3. Maç günü: 26 Ekim 2023

4. Maç günü: 9 Kasım 2023

5. Maç günü: 30 Kasım 2023

6. Maç günü: 14 Aralık 2023

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