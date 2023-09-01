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Spor

Konferans Ligi'nde kuralar çekiliyor! İşte temsilcilerimizin rakipleri...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup kuraları çekiliyor. İşte temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri...

1 Eylül 2023 Cuma 15:38 - Güncelleme:
Konferans Ligi'nde kuralar çekiliyor! İşte temsilcilerimizin rakipleri...
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup kuraları çekiliyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakiplerini canlı olarak aktarıyoruz...

A Grubu: Lille, Slovan

B Grubu: Gent, Maccabi Tel Aviv

C Grubu: Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen

D Grubu: Club Brugge, Bodo/Glimt

E Grubu: AZ Alkmaar, Aston Villa

F Grubu: Ferencvaros, Fiorentina

G Grubu: Frankfurt, PAOK

H Grubu: Fenerbahçe, Ludogorets

3. TORBA

Beşiktaş, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, L. Varşova, S. Trnava, O. Ljubljana,

4. TORBA

Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkani

UEFA Konferans Ligi'nde grup maçlarının tarihleri şöyle:

1. Maç günü: 21 Eylül 2023

2. Maç günü: 5 Ekim 2023

3. Maç günü: 26 Ekim 2023

4. Maç günü: 9 Kasım 2023

5. Maç günü: 30 Kasım 2023

6. Maç günü: 14 Aralık 2023

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