UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup kuraları çekiliyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakiplerini canlı olarak aktarıyoruz...
A Grubu: Lille, Slovan
B Grubu: Gent, Maccabi Tel Aviv
C Grubu: Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen
D Grubu: Club Brugge, Bodo/Glimt
E Grubu: AZ Alkmaar, Aston Villa
F Grubu: Ferencvaros, Fiorentina
G Grubu: Frankfurt, PAOK
H Grubu: Fenerbahçe, Ludogorets
3. TORBA
Beşiktaş, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, L. Varşova, S. Trnava, O. Ljubljana,
4. TORBA
Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkani
UEFA Konferans Ligi'nde grup maçlarının tarihleri şöyle:
1. Maç günü: 21 Eylül 2023
2. Maç günü: 5 Ekim 2023
3. Maç günü: 26 Ekim 2023
4. Maç günü: 9 Kasım 2023
5. Maç günü: 30 Kasım 2023
6. Maç günü: 14 Aralık 2023