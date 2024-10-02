Konferans Ligi'nde mağlup oldu

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Başakşehir, ilk hafta karşılaşmasında sahasında Rapid Wien'i konuk etti. Başakşehir, rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Rapid Wien'in gollerini 43. ve 46. dakikalarda Louis Schaub kaydetti. Temsilcimizin tek golü ise 45+2'de Krzysztof Piatek'ten geldi.

Temsilcimiz Başakşehir, bu sonucun ardından Konferans Ligi'ne mağlubiyetle başlamış oldu. Rapid Wien ise ilk maçında 3 puan aldı.

Grubun bir sonraki maçında Başakşehir, NK Celje deplasmanına gidecek. Rapid Wien ise Noah ile karşılaşacak.

ÇAĞDAŞ ATAN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Çağdaş Atan, ligde son oynadıkları Sivasspor karşılaşmasına göre ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.

Çağdaş Atan, kaleci Muhammed Şengezer'in yerine 19 yaşındaki Deniz Dilmen'e ilk 11'de görev verdi.

Atan, Rapid Wien karşısında takımını sahaya, Deniz Dilmen, Onur Ergün, Ba, Opoku, Kemen, Crespo, Berat Özdemir, Figueiredo, Deniz Türüç, Serdar Gürler ve Piatek ilk 11'ini sürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün yedek kulübesinde Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Lucas Lima, Berkay Özcan, Philippe Keny, Dimitris Pelkas, Hamza Güreler, Metin Emre Karaal, Burak Kavraz, Emre Kaplan ve Davidson yer aldı.

Başakşehir'de sakatlıkları süren Ömer Ali Şahiner ve Leo Duarte ile ismi UEFA listesinde yer almayan yeni transfer Ömer Faruk Beyaz kadroda bulunmadı.

RAPID TARAFTARINDAN BÜYÜK İLGİ

RAMS Başakşehir ile Rapid Wien arasında oynanan karşılaşmada yaklaşık 5 bin taraftar tribünde yer aldı.

Rapid Wien'i desteklemek için Avusturya'dan gelen taraftarlar da kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu.

Karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da tribünden takip etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Crespo'dan aldığı pasla rakip kaleye ilerleyen Serdar Gürler, ceza sahasına girmeden sol çaprazdan şutunda, üst direğe çarpan top auta gitti.

18. dakikada konuk ekip etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Beljo, penaltı noktası önünde uygun pozisyondaki Burgstaller'e pasını gönderdi. Bu oyuncunun ayak içiyle gelişine vuruşunda, savunmaya da çarpan topu kaleci Deniz çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

38. dakikada turuncu-lacivertliler sol kanattan serbest vuruş kazandı. Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta, altıpas önünde iyi yükselen Kemen savunmadan sekip yükseklik kazanan topa kafayla vurdu ama meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

42. dakikada Başakşehir bir kez daha gole yaklaştı. Deniz'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Figueiredo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

43. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Schaub'ın ceza sahasına girer girmez ayak içiyle çok sert vuruşunda, meşin yuvarlak ters köşeden ağlarla buluştu: 0-1

45+2. dakikada Başakşehir eşitliği yakaladı. Serdar Gürler'in sağ kanattan ortasında altıpas önüne gelen topa Piatek kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1

46. dakikada konuk ekip bir kez daha öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Burgstaller'in altıpas önüne yerden gönderdiği topa Schaub'ın boş pozisyonda gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

50. dakikada Rapid Wien 3. golüne yaklaştı. Ceza yayı önünde topla buluşan Grgic ceza sahasına girer girmez sert vurdu, kaleci Deniz soluna gelen topa çok iyi uzandı ve köşeden meşin yuvarlağı çeldi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

60. dakikada gelişen konuk ekibin atağında Schaub'un pasıyla Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Burgstaller'in sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak üsten dışarıya çıktı.

90+8. dakikada Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Savunmadan seken topu önünde bulan Piatek'in ceza sahası önünden sert şutunda, kaleci Hedl meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmayı Rapid Wien 2-1 kazandı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Adam Ladeback, Niklas Nyberg, Daniel Yng (İsveç)

RAMS Başakşehir: Deniz Dilmen, Onur Ergün, Ba, Opoku, Kemen, Crespo (Dk. 62 Berkay Özcan), Berat Özdemir (Dk. 83 Keny), Figueiredo (Dk. 62 Pelkas), Deniz Türüç (Dk. 75 Lima), Serdar Gürler (Dk. 75 Davidson), Piatek

Rapid Wien: Hedl, Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Grgic, Sangare (Dk. 87 Borkeeiet), Seidl, Schaub (Dk. 82 Hofmann), Beljo (Dk. 82 Wurmbrand), Burgstaller (Dk. 90+5 Bischof)

Goller: Dk. 43 ve Dk. 46 Schaub (Rapid Wien), Dk. 45+2 Piatek (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 41 Raux-Yao, Dk. 59 Burgstaller, Dk. 66 Seidl (Rapid Wien)