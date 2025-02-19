İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2025 Çarşamba / 21 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,3033
  • EURO
    37,8961
  • ALTIN
    3436.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Konferans Ligi'nde rövanş heyecanı!

UEFA Konferans Ligi'nde yarın son 16 play-off turu rövanş maçları oynanacak.

IHA19 Şubat 2025 Çarşamba 10:42 - Güncelleme:
Konferans Ligi'nde rövanş heyecanı!
ABONE OL

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 3. önemli organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde Son 16 Play-Off turu rövanş heyecanı yarın oynanacak 8 müsabakayla yaşanacak.

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın

20.45 Heidenheim (1) - Kopenhag (2)

20.45 Olimpija Ljubljana (0) - Borac Banja Luka (1)

20.45 Pafos FC (1) - Omonia Nicosia (1)

20.45 Real Betis (3) - Gent (0)

23.00 APOEL Nicosia (2) - Celje (2)

23.00 Jagiellonia Bialystok (3) - Backa Topola (1)

23.00 Panathinaikos (1) - Vikingur Reykjavik (2)

23.00 Shamrock Rovers (1) - Molde (0)

  • konferans ligi
  • play off
  • rövanş maçları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.