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Spor

Konferans Ligi'nde Türk hakemden çarpıcı karar

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ballkani ile Dinamo Zagreb arasında oynanan mücadelede Türk yardımcı hakem Ceyhun Sesigüzel'in kaldırdığı ofsayt bayrağı gündem oldu.

6 Ekim 2023 Cuma 11:11 - Güncelleme:
Konferans Ligi'nde Türk hakemden çarpıcı karar
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ballkani ile Dinamo Zagreb arasında oynanan mücadeleyi Türk hakem Atilla Karaoğlan yönetirken yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcü yaptı. VAR'da ise Hakan Ceylan görev alırken, AVAR olarak Koray Gençerler görev yaptı.

İLGİNÇ OFSAYT KARARI

Karşılaşmanın 44. dakikasında Ballkani'nin Almir Kryeziu ile bulduğu gol, yardımcı hakem Ceyhun Sesigüzel'in kaldırdığı ofsayt bayrağı sebebiyle gerekçesiyle geçerli sayılmazken, VAR'dan gelen uyarı sonrası gol geçerli sayıldı.

Pozisyonun tekrarı ekranlara yansıdığında Ballkani forması giyen oyuncunun açık bir şekilde ofsaytta olmadığı görülürken, yardımcı hakem Ceyhun Sesigüzel'in ofsayt bayrağını kaldırması gündem oldu.

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