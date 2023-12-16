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Spor

Konferans Ligi'nden Beşiktaş'a dev gelir! Net kazanç: 4 milyon 967 bin 500 Euro

Bu sezon Konferans Ligi'nde mücadele eden ve grup aşamasında elenen Beşiktaş buradan kasasına tam tamına 4 milyon 967 bin 500 Euro koyacak.

Fanatik16 Aralık 2023 Cumartesi 10:44 - Güncelleme:
Konferans Ligi'nden Beşiktaş'a dev gelir! Net kazanç: 4 milyon 967 bin 500 Euro
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Konferans Ligi'ne önceki gece Lugano deplasmanında nokta koyan Beşiktaş'ın bu turnuvadan ne kadar gelir elde ettiği ortaya çıktı.

Grup aşamalarında 1 galibiyet 1 beraberlik alarak üçüncü olup Avrupa'ya veda eden Beşiktaş, performans geliri olarak 666 bin Euro kazandı. Ancak temsilcimizin elendiği için toplam geliri 4 milyon 967 bin 500 Euro'da kaldı.

Konferans Ligi'nde D Grubu'nda 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, 4 puan ile 3. olarak gruptan çıkamadı. Gruptan çıkamayan bir diğer takım da Lugano olurken, Club Brugge ve Bodo/Glimt bir üst tura adını yazdırmayı başardı.

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