Konferans Ligi'ne önceki gece Lugano deplasmanında nokta koyan Beşiktaş'ın bu turnuvadan ne kadar gelir elde ettiği ortaya çıktı.

Grup aşamalarında 1 galibiyet 1 beraberlik alarak üçüncü olup Avrupa'ya veda eden Beşiktaş, performans geliri olarak 666 bin Euro kazandı. Ancak temsilcimizin elendiği için toplam geliri 4 milyon 967 bin 500 Euro'da kaldı.

Konferans Ligi'nde D Grubu'nda 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, 4 puan ile 3. olarak gruptan çıkamadı. Gruptan çıkamayan bir diğer takım da Lugano olurken, Club Brugge ve Bodo/Glimt bir üst tura adını yazdırmayı başardı.