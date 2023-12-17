Konferans Ligi'nin 3. favorisi Fenerbahçe

Euro Club Index, Konferans Ligi şampiyonluğu ile ilgili tahminini yaptı.

Fenerbahçe'nin son 16'ya kaldığı Konferans Ligi'nde şampiyonluk tahmini yapan Euro Club Index'e göre; Fenerbahçe, İtalyan ekibi Fiorentina ile birlikte Konferans Ligi'ni kazanma olasılığı en yüksek üçüncü takım (%9) oldu.

Favoriler listesinde ilk sırada %25 ile Aston Villa, %11 ile Lille ve Real Betis geldi.

Öte yandan sarı-lacivertli yönetim, ocak ayında ön libero ve stoper takviyeleriyle güçlü olan oyununu daha da iyi bir hale getirmeyi planlıyor. Avrupa kupalarında forma giymiş tecrübeli futbolcular, ara transfer döneminde tercih edilecek.