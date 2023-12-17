İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2023 Pazar / 5 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9932
  • EURO
    31,6732
  • ALTIN
    1880.55
  • BIST100
    7993.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konferans Ligi'nin 3. favorisi Fenerbahçe
Spor

Konferans Ligi'nin 3. favorisi Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin son 16'ya kaldığı Konferans Ligi için şampiyonluk olasılıkları tahmin edildi. Sarı lacivertli ekip kendine 3. sırada yer buldu.

17 Aralık 2023 Pazar 10:15 - Güncelleme:
Konferans Ligi'nin 3. favorisi Fenerbahçe
ABONE OL

Euro Club Index, Konferans Ligi şampiyonluğu ile ilgili tahminini yaptı.

Fenerbahçe'nin son 16'ya kaldığı Konferans Ligi'nde şampiyonluk tahmini yapan Euro Club Index'e göre; Fenerbahçe, İtalyan ekibi Fiorentina ile birlikte Konferans Ligi'ni kazanma olasılığı en yüksek üçüncü takım (%9) oldu.

Favoriler listesinde ilk sırada %25 ile Aston Villa, %11 ile Lille ve Real Betis geldi.

Öte yandan sarı-lacivertli yönetim, ocak ayında ön libero ve stoper takviyeleriyle güçlü olan oyununu daha da iyi bir hale getirmeyi planlıyor. Avrupa kupalarında forma giymiş tecrübeli futbolcular, ara transfer döneminde tercih edilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.