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Spor

Konferans Ligi'nin son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin son 16 turu eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kura ile belli oldu.

AA25 Şubat 2022 Cuma 17:28 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 17:28
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında son 16 turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

Karşılaşmaların 10 ve 17 Mart'ta oynanacağı son 16 turunda eşleşmeler şu şekilde:

Olimpik Marsilya (Fransa) - Basel (İsviçre)

Leicester City (İngiltere) - Rennes (Fransa)

PAOK (Yunanistan) - Gent (Belçika)

Vitesse (Hollanda) - Roma (İtalya)

PSV (Hollanda) - Kopenhag (Danimarka)

Slavia Prag (Çekya) - LASK (Avusturya)

Bodo/Glimt (Norveç) - AZ Alkmaar (Hollanda)

Partizan (Sırbistan) - Feyenoord (Hollanda)

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